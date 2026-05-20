Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Governo britânico flexibiliza sanções contra Rússia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/05/2026 12:03

compartilhe

SIGA

O Reino Unido anunciou uma flexibilização de suas sanções contra a Rússia ao autorizar nesta quarta-feira (20) as importações de diesel e querosene refinados a partir de petróleo russo em países terceiros, enquanto a oposição ao governo trabalhista criticou a decisão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Esta revogação, decidida por um dos aliados mais fiéis da Ucrânia, entra em vigor nesta quarta-feira e foi publicada na noite de terça-feira no site oficial do governo.

A revogação foi apresentada como uma medida destinada a melhorar o poder aquisitivo dos consumidores britânicos, afetados, como o resto do mundo, pelo aumento dos preços dos combustíveis devido à guerra no Irã.

Concretamente, a medida autoriza as importações de diesel e querosene refinados a partir de petróleo russo em países terceiros "por um período indefinido". 

A autorização será revisada periodicamente.

O governo britânico também suspendeu algumas sanções que afetavam o transporte de Gás Natural Liquefeito (GNL) russo.

Durante a tradicional sessão semanal de perguntas e respostas na Câmara dos Comuns, o primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer, enfraquecido pela derrota eleitoral de seu partido nas eleições locais no início de maio, se viu obrigado a dar explicações.

O primeiro-ministro reconheceu a autorização "a curto prazo" de "duas licenças específicas" com o objetivo de "proteger os consumidores britânicos".

Ao flexibilizar suas sanções, o Reino Unido segue o exemplo dos Estados Unidos, que havia anunciado na segunda-feira uma prorrogação de 30 dias de sua própria isenção, que autoriza a compra de petróleo russo armazenado no mar.

O governo britânico decidiu sancionar Moscou após a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

adm/mhc/psr/pb/rm/yr

Tópicos relacionados:

conflito diesel economia gasolina gb governo ira parlamento russia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay