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Netanyahu diz que vídeo de flotilha publicado por ministro é contra 'valores de Israel'

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AFP
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Repórter
20/05/2026 11:29

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O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticou nesta quarta-feira (20) o comportamento de seu ministro de Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, que divulgou um vídeo no qual aparece com ativistas da "flotilha para Gaza" ajoelhados após terem sido detidos.

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"Israel tem pleno direito de impedir que as flotilhas provocadoras de simpatizantes terroristas do Hamas entrem em nossas águas territoriais e cheguem a Gaza", declarou Netanyahu em um comunicado. 

"No entanto, a forma como o ministro Ben Gvir tratou os ativistas da flotilha não está em linha com os valores e as normas de Israel". 

O premiê também pediu que os ativistas sejam expulsos "o mais rápido possível". 

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mib-jd/acc/jsa/jvb/an/yr

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