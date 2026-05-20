Guerrilha do ELN anuncia trégua para eleições na Colômbia

A guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) anunciou, nesta quarta-feira (20), uma trégua para as eleições presidenciais de 31 de maio na Colômbia, nas quais os eleitores escolherão entre continuar as negociações com grupos armados de esquerda e a linha dura proposta pela direita.

Em meio a uma onda de violência, o ELN anunciou em um comunicado que fará um cessar-fogo das 00h00 de 30 de maio até as 00h00 de 2 de junho.

A guerrilha mais antiga do continente, que costuma decretar tréguas durante as eleições, assegurou que busca garantir o "livre direito ao voto" e a "não interferência no atual processo eleitoral".

Na campanha eleitoral despontam como favoritos o senador de esquerda Iván Cepeda, que propõe dar continuidade à "paz total" de seu aliado, o presidente Gustavo Petro, e candidatos de direita como Abelardo de la Espriella e Paloma Valencia, que prometem combater o crime com o uso da força militar.

O processo eleitoral avança sob ameaças aos principais candidatos, que denunciaram mensagens intimidadoras nas redes sociais.

No fim de semana, dois integrantes da campanha de De la Espriella foram assassinados.

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