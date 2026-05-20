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Serra Leoa recebe primeiro avião com migrantes expulsos dos EUA

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AFP
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Repórter
20/05/2026 09:04

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O primeiro avião com migrantes do oeste da África expulsos dos Estados Unidos chegou nesta quarta-feira (20) a Freetown, capital de Serra Leoa, como parte de um programa apoiado por Washington para enviar migrantes em situação irregular a outros países. 

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Serra Leoa, uma nação empobrecida do oeste da África, é o mais recente de uma série de países do continente a aceitar migrantes deportados dos Estados Unidos, incluindo Guiné Equatorial, Gana, Ruanda, Sudão do Sul, Camarões, Essuatíni e República Democrática do Congo. 

Em troca, os Estados Unidos lhes fornecem apoio financeiro e logístico. 

Nesta quarta-feira, 25 migrantes de países do oeste da África chegaram a Freetown. O acordo assinado com Washington estipula a transferência de 300 pessoas por ano para Serra Leoa, exclusivamente de países pertencentes à Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao). 

Uma equipe composta por policiais, pessoal médico, representantes do governo e agentes da Organização Internacional para as Migrações (OIM) aguardava os migrantes no Aeroporto Internacional de Lungi, nos arredores de Freetown, conforme observou um jornalista da AFP.

Os migrantes "têm o direito de permanecer no país por 90 dias e depois podem retornar aos seus países de origem", declarou o ministro das Relações Exteriores, Timothy Musa Kabba, à AFP. 

Outros países, como a República Democrática do Congo, acolheram migrantes de outras regiões, como a América Latina. 

Os Estados Unidos financiarão o programa com até 1,5 milhão de dólares (7,5 milhões de reais) para "cobrir despesas humanitárias e operacionais", segundo o Ministério das Relações Exteriores. 

A ONG Human Rights Watch denunciou em setembro que as expulsões promovidas pelos Estados Unidos, sob "acordos opacos", violam o direito internacional.

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sb-els/lth/jvb/ahg/aa/fp

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