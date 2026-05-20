Kast demite ministra da Segurança por mau desempenho no combate ao crime no Chile

O presidente chileno, José Antonio Kast, demitiu sua ministra da Segurança na terça-feira (19), em meio à queda de popularidade pela falta de resultados rápidos em sua promessa de uma abordagem "linha dura" contra o crime.

O líder de extrema direita também demitiu a ministra da Secretaria-Geral do Governo, na mais rápida reformulação ministerial desde o retorno à democracia após o fim da ditadura de Augusto Pinochet em 1990.

"Eu não esperava fazer essa mudança no gabinete. Não era o que eu havia planejado para esta etapa do meu governo", disse Kast na cerimônia de posse dos novos ministros.

O presidente explicou que, "com base no senso de urgência" que o país enfrenta atualmente e "na necessidade de responder às tarefas que o Chile me confiou", decidiu fazer o ajuste apenas 69 dias após assumir o poder.

Kast pediu a renúncia da ministra da Segurança, a ex-procuradora Trinidad Steinert, cargo-chave em seu gabinete para o objetivo de conter o crime e a imigração irregular, como prometido durante sua campanha.

"Esta é a reforma ministerial mais rápida desde o retorno à democracia; nem sequer durou os primeiros cem dias", disse à AFP Rodrigo Espinoza, analista da Universidade Diego Portales.

Kast assumiu o cargo em 11 de março, substituindo o líder de esquerda Gabriel Boric.

- Sem plano -

Steinert foi duramente criticada pelos resultados modestos alcançados em matéria de segurança durante seus dois primeiros meses no cargo, por sua falta de experiência política e por suas deficientes habilidades de comunicação.

Na semana passada, durante seu discurso perante o Congresso, ela reconheceu que "não esperava a exigência de um plano de segurança estruturado e concreto" por parte dos parlamentares.

"Este tem sido um governo que experimentou com perfis inadequados para o cargo", criticou a senadora da oposição Paulina Vodanovic.

"Em termos de segurança, é extremamente grave que tenhamos passado 68 dias sem um plano", acrescentou a parlamentar socialista.

Kast também demitiu a ministra da Secretaria-Geral do Governo, ou porta-voz oficial, Mara Sedini. Junto com Steinert, ela era uma das integrantes do gabinete com pior avaliação, segundo as pesquisas.

As pesquisas também têm sido desfavoráveis a Kast.

A última pesquisa semanal do Cadem apontou uma taxa de aprovação de 36%, a mais baixa desde que assumiu o cargo, e uma taxa de desaprovação de 57%.

Para substituir Steinert, Kast nomeou o atual ministro das Obras Públicas, Martín Arrau, como ministro da Segurança.

O ministro do Interior, Claudio Alvarado, também atuará como porta-voz, enquanto o ministro dos Transportes, Louis de Grange, assumirá a pasta das Obras Públicas.

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