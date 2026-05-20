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Indonésia reforçará controle estatal das exportações de óleo de palma e carvão

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AFP
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Repórter
20/05/2026 07:34

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O presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, anunciou nesta quarta-feira (20) um reforço do controle estatal sobre as exportações de óleo de palma e carvão para melhorar a arrecadação fiscal em um cenário de dificuldades econômicas provocadas pela guerra no Oriente Médio.

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As vendas de todos os recursos naturais, começando pelo óleo de palma, carvão e produtos metalúrgicos, devem passar por  empresas estatais especialmente designadas pelo governo, anunciou o presidente no Parlamento.

"Isso significa que as empresas estatais designadas pelo governo repassarão o dinheiro de cada venda de exportação para os negócios que administram estas atividades", explicou o mandatário. 

Prabowo argumentou que o Estado está sendo privado de receitas fiscais por culpa da corrupção e que o objetivo da nova regulamentação é corrigir o problema.

A reforma era urgente, enfatizou, porque as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio apresentam um "impacto muito grande" no país, que produz petróleo, mas também precisa importar combustível. 

"O objetivo da medida é reforçar a supervisão e o monitoramento, além de erradicar as práticas de subfaturamento, assim como a fuga de capitais procedentes das exportações", declarou o presidente. 

Prabowo também afirmou que a maior economia do sudeste asiático deve crescer entre 5,8% e 6,5% no próximo ano. Ele recordou que o país tem meta de crescimento de 8% em 2029, ao final de seu mandato.

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mlr/ebe/avl/ahg/fp

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