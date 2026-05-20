Risco epidêmico de ebola é 'elevado' para região e 'baixo' globalmente, afirma OMS

O risco epidêmico de ebola presente na República Democrática do Congo (RDC) é considerado elevado em nível nacional e regional, mas baixo em escala mundial, afirmou nesta quarta-feira (20) a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A agência da ONU, com sede em Genebra, avalia "como elevado o risco epidêmico nos níveis nacional e regional, e baixo no nível global", declarou o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, um dia após a reunião do comitê de emergências para abordar a epidemia declarada no leste da RDC.

O comitê indicou que a situação no país africano "não atende" aos critérios de uma "emergência pandêmica".

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