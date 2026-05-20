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Irã promete guerra 'além da região' em caso de novos ataques

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Repórter
20/05/2026 06:26

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A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, prometeu nesta quarta-feira estender a guerra "para além da região" do Oriente Médio caso Estados Unidos e Israel voltem a atacar o país.

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"Se a agressão contra o Irã se repetir, a guerra regional prometida se estenderá desta vez muito além da região, e nossos golpes devastadores os esmagarão", afirmou a Guarda em um comunicado publicado em seu site, Sepah News.

"O inimigo americano-sionista (...) deve saber que, apesar da ofensiva lançada contra nós com todas as capacidades de dois exércitos, os mais caros do mundo, não empregamos todo o poder da Revolução Islâmica", acrescenta o comunicado. 

Na terça-feira, o presidente americano, Donald Trump, voltou a ameaçar atacar o Irã se um acordo não for alcançado com o país para acabar com a guerra de maneira duradoura. 

Trump afirmou que daria a Teerã "dois ou três dias, talvez sexta, sábado, domingo, algo assim, talvez no início da próxima semana". 

Por sua vez, o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, advertiu que um "retorno à guerra provocaria muitas surpresas" por parte de seu país. 

Os ataques de Israel e dos Estados Unidos de 28 de fevereiro mataram várias autoridades iranianas, incluindo o  líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, e motivaram ataques de retaliação do Irã em toda a região.

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ap/vl/ahg/avl/fp

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