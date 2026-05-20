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Petroleiro sul-coreano atravessou o Estreito de Ormuz, afirma Seul

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Repórter
20/05/2026 06:14

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Um petroleiro sul-coreano atravessou nesta quarta-feira (20) o Estreito de Ormuz em uma travessia facilitada por Teerã, anunciou Seul, enquanto o tráfego por esta passagem estratégica segue praticamente paralisado em consequência da guerra no Oriente Médio. 

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"Neste exato momento, o nosso petroleiro está saindo do Estreito de Ormuz, em coordenação com o Irã", afirmou no Parlamento o ministro das Relações Exteriores sul-coreano, Cho Hyun, sem revelar mais detalhes. 

A Coreia do Sul, assim como vários países asiáticos, depende em grande medida do Oriente Médio para o abastecimento de petróleo e outros combustíveis.

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kjk-jug/abx/arm/avl/fp

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