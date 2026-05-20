Bukele anuncia combate à corrupção depois de proclamar vitória contra as gangues em El Salvador
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O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou na terça-feira (19) o início de uma ofensiva contra a corrupção, após proclamar vitória em sua "guerra" contra as violentas gangues do país, uma campanha que resultou em quase 91 mil detidos.
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Bukele implementa desde 27 de março de 2022 um regime de exceção sob o qual dezenas de milhares de pessoas foram detidas sem mandado judicial, o que, segundo organizações, provocou graves violações dos direitos humanos.
"Nós decidimos, ou tivemos que, mais precisamente, enfrentar diretamente uma guerra aberta, basicamente. Eu sempre disse que vencemos graças a Deus", declarou o mandatário ao inaugurar a sede da Procuradoria-Geral, em Antiguo Cuscatlán, na periferia oeste de San Salvador.
Ele reconheceu que o trabalho em "equipe" entre os diferentes órgãos do Estado foi fundamental "para que pudéssemos vencê-los".
Bukele afirmou que antes as gangues "eram o verdadeiro governo" e controlavam "mais ou menos 80% do território" do país.
Depois de derrotar as gangues, agora "vem outra etapa: a lei e a ordem (...) que não haja corrupção".
"Há roubos, contrabando, sonegação fiscal, corrupção. Há fraudes, poluição ambiental, por parte de pessoas, por parte de empresas, e isso nós não erradicamos, e esse será o próximo passo", declarou.
A oposição critica a falta de transparência na prestação de contas e os obstáculos que impedem a divulgação de informações sobre os presos, devido ao fato de Bukele governar com um poder quase absoluto.
Vários países da América Latina querem replicar a política de segurança de Bukele, apesar das críticas de grupos de defesa dos direitos humanos que o atacam por se basear em um regime de exceção que permite a detenção de pessoas sem mandado judicial, com acusações de que são integrantes ou cúmplices das gangues.
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