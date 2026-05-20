Trump participará da cúpula do G7 na França no próximo mês, diz Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viajará para a cúpula do G7 do próximo mês na França, informou nesta terça-feira (19) à AFP um funcionário da Casa Branca, apesar das tensões entre Washington e seus aliados por questões como a guerra no Irã e as tarifas comerciais.

A participação de Trump ainda não havia sido confirmada para a reunião das sete principais economias do mundo na estação de montanha de Evian, às margens dos lagos alpinos franceses, entre 15 e 17 de junho.

O G7 reúne Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.

Espera-se um clima carregado entre o republicano e alguns dos chefes de Estado e de governo aguardados na França, contra os quais ele lançou numerosas ofensivas comerciais e diplomáticas.

O presidente americano quer tratar de temas como inteligência artificial, comércio e combate ao crime na cúpula de líderes, informou o site Axios.

Mas a cúpula ocorre em um contexto de atritos entre os Estados Unidos e os demais membros do G7, especialmente por causa da guerra que Trump lançou contra o Irã em fevereiro.

Trump atacou seus aliados por não ajudarem a abrir o Estreito de Ormuz, a estratégica via marítima que o Irã fechou de fato, provocando uma alta nos preços mundiais do petróleo.

Os aliados ocidentais, entre eles os do G7, também expressaram preocupação com o impacto da guerra entre Estados Unidos e Israel sobre suas economias, especialmente em um momento em que precisam lidar com as tarifas impostas por Trump.

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