Deputado republicano que desafiou Trump é derrotado nas primárias de Kentucky

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou nesta terça-feira (19) seu controle sobre o Partido Republicano quando os eleitores de Kentucky expulsaram um dos poucos legisladores conservadores dispostos a desafiá-lo abertamente.

A derrota do congressista Thomas Massie nas primárias de Kentucky, anunciada por emissoras como NBC e CNN, representou outra vitória na campanha de Trump para punir a dissidência republicana.

Vários estados realizaram primárias nesta terça-feira para escolher os candidatos para as eleições de meio de mandato de novembro, mas a disputa mais destacada foi a de Kentucky.

A derrota de Massie ocorreu após meses de ataques de Trump e mais de 32 milhões de dólares gastos em publicidade.

Também houve uma incomum aparição de campanha do secretário de Defesa, Pete Hegseth, em apoio ao desafiante Ed Gallrein, que derrotou Massie.

Massie, um congressista com sete mandatos, tem sido um dos maiores críticos internos do presidente.

A disputa era vista como um teste sobre o apoio dos eleitores republicanos a Trump apesar da guerra no Irã, da inflação e da queda de seus índices de aprovação em nível nacional. E, especialmente, sobre se ainda há espaço no partido para legisladores dispostos a se distanciar dele.

Massie irritou Trump ao se opor às ações militares dos Estados Unidos no Irã e na Venezuela, além de criticar a ajuda a Israel. Ele também impulsionou a divulgação de documentos relacionados ao criminoso sexual bilionário Jeffrey Epstein.

Trump passou meses atacando o libertário declarado de 55 anos, chamando-o de "idiota" desleal, "maluco" e "grande canalha".

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