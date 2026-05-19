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UE chega a consenso para implementar acordo comercial com EUA

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Repórter
19/05/2026 21:56

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Os legisladores e os Estados-membros da União Europeia (UE) chegaram a um acordo provisório para aplicar o pacto comercial firmado no verão passado com os Estados Unidos, anunciou na madrugada desta quarta-feira (20, data local) a presidência cipriota do bloco.

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O presidente americano, Donald Trump, havia ameaçado a UE com a imposição de novas tarifas caso a ratificação do tratado não fosse totalmente concluída antes de 4 de julho.

"O Conselho e o Parlamento chegaram a um acordo para aplicar os elementos tarifários da Declaração Conjunta" UE-Estados Unidos adotada em 21 de agosto de 2025, escreveu o bloco europeu em um comunicado.

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ec/roc/tmt/am

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