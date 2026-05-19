EUA permitirá que seleção da RD Congo participe da Copa do Mundo, apesar do ebola

Os Estados Unidos vão autorizar a entrada da seleção da República Democrática do Congo (RDC) para competir na Copa do Mundo, abrindo uma exceção às restrições impostas devido à epidemia de ebola, indicou um oficial americano nesta terça-feira (19).

A equipe africana, que retorna ao torneio após uma ausência de mais de meio século, está no Grupo K ao lado da Colômbia, Portugal e Uzbequistão.

"Esperamos que a equipe da RDC possa participar do Mundial", afirmou nesta terça um alto funcionário do Departamento de Estado, sob condição de anonimato.

A declaração foi feita um dia após as autoridades americanas anunciarem a intensificação dos exames de triagem aeroportuária para viajantes provenientes de áreas afetadas pelo surto, que, estima-se, tenha causado mais de 130 mortes.

Os Estados Unidos também restringiram a entrada de cidadãos não americanos que tenham estado na RDC, em Uganda ou no Sudão do Sul nos 21 dias anteriores à viagem.

A autoridade americana observou que a seleção da RD do Congo, a única, dentre esses três países, a se classificar para a Copa do Mundo, estava treinando na Europa, o que poderia deixá-la isenta da restrição.

Caso algum membro da equipe tivesse estado em seu país de origem durante os 21 dias anteriores à viagem, estaria sujeito a rigorosos protocolos de triagem, semelhantes aos exigidos para cidadãos americanos que retornam ao país, em vez de uma proibição total.

"Estamos trabalhando para incluí-los sob o mesmo protocolo de isolamento e testagem aplicado aos cidadãos norte-americanos e residentes permanentes que retornam ao país", afirmou a autoridade.

A fonte ressaltou que essa isenção não se aplicaria aos torcedores da RD do Congo que desejarem viajar para torcer por sua seleção.

A equipe africana, que não compete no torneio desde 1974, quando participou sob o nome de Zaire, tem sua estreia marcada para 17 de junho, contra Portugal, em Houston. Depois, vai enfrentar a Colômbia no dia 23 de junho, em Guadalajara, e encerra a fase de grupos contra o Uzbequistão em 27 de junho, em Atlanta.

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