Equador resgata seis menores de uma rede de tráfico de pessoas ligada a seita

A polícia do Equador resgatou seis menores estrangeiras vítimas de uma rede de tráfico de pessoas supostamente vinculada à seita judaico-ortodoxa Lev Tahor, informou nesta terça-feira (19) o Ministério do Interior.

A Lev Tahor enfrenta casos de abuso sexual e maus-tratos contra menores em vários países, como Colômbia e Guatemala.

No ano passado, a Colômbia expulsou nove membros da seita após o resgate de 17 crianças que estavam sob sua custódia.

A operação no Equador ocorreu na província de Santo Domingo de los Tsáchilas (centro). "As menores foram encontradas em um imóvel sem condições humanitárias adequadas", informou a pasta no X.

Em um vídeo divulgado pelo Ministério do Interior, é possível ver as menores cobertas com um longo véu preto.

"As investigações apontam para supostos delitos de tráfico de pessoas e exploração forçada vinculados a integrantes da seita Lev Tahor", informou o ministério.

Após o resgate, as menores foram enviadas aos Estados Unidos.

Em dezembro de 2024, 160 crianças sob controle da seita Lev Tahor foram resgatadas na Guatemala. Vários de seus adeptos foram presos e acusados de tráfico de pessoas, gravidez forçada e casamentos arranjados entre menores.

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