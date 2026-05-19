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Rússia condena ataque contra usina nuclear nos Emirados

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AFP
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Repórter
19/05/2026 19:38

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A Rússia, assim como os demais membros do Conselho de Segurança da ONU, condenou nesta terça-feira (19) o ataque com drones contra a usina nuclear de Barakah, nos Emirados Árabes Unidos, durante uma reunião de emergência solicitada pelo Bahrein.

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O drone, cuja autoria não foi reivindicada, atingiu no domingo um gerador elétrico perto da primeira usina nuclear do mundo árabe, em Barakah, no emirado de Abu Dhabi, provocando um incêndio, mas sem causar feridos nem vazamento radioativo.

"Os ataques contra instalações nucleares de caráter pacífico em qualquer país do mundo (...) são categoricamente inaceitáveis", declarou o embaixador da Rússia na ONU, Vasily Nebenzya.

"Nesse contexto, nosso país condena categoricamente as ações daqueles que realizaram o ataque contra a usina em território dos Emirados Árabes Unidos, gerando assim riscos de escalada", acrescentou.

"Confiamos que todas as partes interessadas farão todo o necessário para evitar que um incidente tão perigoso se repita", acrescentou, ao mesmo tempo em que considerou provável que o ataque não tivesse ocorrido sem a operação americano-israelense contra o Irã, um aliado histórico de Moscou.

Abu Dhabi afirmou nesta terça-feira que os drones vieram do Iraque, onde grupos apoiados pelo Irã realizaram ataques contra países do Golfo desde o início da guerra no Oriente Médio no fim de fevereiro.

Da China aos Estados Unidos, os demais membros do Conselho de Segurança também condenaram os ataques.

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abd/eml/ad/mvl/am

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