EUA e Cuba conversaram recentemente sobre ajuda para a ilha

Estados Unidos e Cuba mantiveram conversas esta semana sobre uma oferta de Washington de 100 milhões de dólares (R$ 500 milhões) em ajuda para a ilha, informou nesta terça-feira (19) um funcionário americano.

Mike Hammer, embaixador dos Estados Unidos em Havana, reuniu-se na segunda-feira com funcionários do Ministério das Relações Exteriores, indicou o funcionário do Departamento de Estado sob condição de anonimato.

"Temos estado em estreita coordenação com os cubanos. Tivemos uma reunião ontem (segunda-feira) e seguimos impulsionando essa proposta com determinação", disse um funcionário do Departamento de Estado sob condição de anonimato.

A ajuda seria distribuída por meio de organizações beneficentes cristãs e não seria entregue diretamente ao governo cubano, acrescentou.

"Nos importamos muitíssimo com o povo cubano e queremos poder fornecer essa ajuda diretamente a eles."

O secretário de Estado, Marco Rubio, inimigo ferrenho do governo comunista de Havana, ofereceu publicamente os 100 milhões de dólares, mas exigiu que Cuba desse passos para se abrir.

O chanceler cubano, Bruno Rodríguez, disse na semana passada que Havana estava disposta a revisar a proposta de ajuda, depois de anteriormente afirmar que Rubio mentia sobre a oferta.

Cuba enfrenta uma grave crise econômica, com persistentes apagões de energia, depois que os Estados Unidos derrubaram o líder esquerdista da Venezuela, Nicolás Maduro, e encerraram o envio de petróleo de Caracas.

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