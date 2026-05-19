Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Operadora do cruzeiro MV Hondius nega que hantavírus tenha origem no navio

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/05/2026 18:40

compartilhe

SIGA

A operadora do cruzeiro afetado por um surto de hantavírus que já deixou três mortos afirmou que o vírus provavelmente foi introduzido antes do embarque de seus passageiros e que não se originou no navio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O MV Hondius, operado pela empresa holandesa Oceanwide Expeditions, recebeu atenção mundial devido à morte de três passageiros por hantavírus, um vírus pouco frequente e para o qual não há vacinas nem tratamentos específicos.

"Os indícios apontam firmemente que o vírus foi introduzido antes do embarque e não se originou na própria embarcação", afirmou o diretor-executivo da Oceanwide Expeditions, Rémi Bouysset.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem insistido que não há risco de uma pandemia semelhante à da covid-19 por causa do surto, e tem enfatizado que o contágio é muito raro.

O navio atracou em Roterdã na segunda-feira. A tripulação remanescente a bordo ficará em quarentena por várias semanas, monitorada por dois médicos a bordo. Segundo a Oceanwide Expeditions, todos os que continuam no navio estão assintomáticos.

Há sete pacientes com hantavírus confirmados, além de outro caso provável, segundo um levantamento da AFP a partir de fontes oficiais.

Os infectados têm a cepa Andes, a única variante do hantavírus que pode ser transmitida entre humanos. Ele é endêmico na Argentina, onde a viagem começou em 1º de abril.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rh/lb/cr/ic/am

Tópicos relacionados:

espanha hantavirus paisesbajos saude virus

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay