Petróleo fecha em leve baixa após novos comentários de Trump sobre Irã

Os preços do petróleo recuaram levemente nesta terça-feira (19) em meio à forte incerteza sobre os sinais contraditórios do presidente americano, Donald Trump, sobre o Irã, e as promessas de Teerã de abrir "novas frentes" em caso de ataques.

Referência internacional, o petróleo Brent do Mar do Norte fechou em queda de 0,73%, a 111,28 dólares, enquanto o WTI recuou 0,82%, a 107,77 dólares.

O presidente americano reiterou a jornalistas que esperava não reiniciar as hostilidades contra o Irã, mas disse que poderia "ter que dar outro golpe forte neles. Ainda não tenho certeza".

Perguntado sobre quanto tempo estava disposto a esperar para que o Irã se sente à mesa de negociações, Trump respondeu com evasivas.

Na segunda-feira, ele disse ter cancelado de última hora um novo ataque contra o Irã e destacou uma evolução "muito positiva" nas negociações com Teerã.

"Embora o mercado ainda reaja a este tipo de notícias, começa a ficar com o pé atrás com manchetes deste tipo", destacou Bjarne Schieldrop, da SEB.

Segundo o analista, Trump adota um tom muito mais conciliador quando o Brent "é negociado acima dos 110 dólares o barril", mas sem "nenhum avanço real" para a paz.

O mercado segue focado no Estreito de Ormuz, onde o tráfego está praticamente paralisado desde o início do conflito, no final de fevereiro.

O comércio mundial de hidrocarbonetos "depende em grande medida de um pequeno conjunto de passagens obrigatórias, gargalos marítimos", que "em condições normais geralmente reduzem os tempos e os custos de trânsito", disse Natasha Kaneva, da JPMorgan.

Normalmente passam pelo Estreito de Ormuz cerca de 20% do consumo mundial de petróleo e gás.

No entanto, só meia centena de navios carregados com commodities atravessaram esta passagem na última semana, segundo a empresa de rastreamento marítimo Kpler, um número muito abaixo do normal em tempos de paz.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pml-tmc/els/ad/mr/mvv/am