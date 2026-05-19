Ataque israelense deixa 10 mortos no sul do Líbano, diz Ministério da Saúde

Um ataque israelense no sul do Líbano nesta terça-feira (19) deixou pelo menos 10 mortos, incluindo três mulheres e três crianças, informou o Ministério da Saúde, apesar do cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hezbollah.

"Um ataque aéreo israelense na localidade de Deir Qanun al-Nahr, no distrito de Tiro, resultou em um saldo inicial de 10 mártires, incluindo três crianças e três mulheres, além de três feridos, entre eles uma criança", informou o ministério em um comunicado. A entidade classificou o episódio como um "massacre".

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