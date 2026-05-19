Rubio viajará à Suécia para reunião com Otan antes de ir à Índia

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, viajará à Suécia esta semana para uma reunião que se antecipa tensa com seus colegas da Otan em meio à guerra no Irã, anunciou nesta terça-feira (19) o Departamento de Estado.

O encontro antecede sua visita à Índia, de 23 a 26 de maio.

Na sexta-feira, em Helsingborg, na Suécia, o secretário de Estado participará da reunião de ministros das Relações Exteriores da Otan, durante a qual "abordará a necessidade de aumentar os investimentos em defesa e de reforçar a divisão de responsabilidades dentro da Aliança", segundo um comunicado.

A Otan não preparou um plano sobre sua eventual contribuição para uma operação destinada a garantir o Estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irã, mas está considerando essa possibilidade, assegurou nesta terça-feira seu comandante supremo, o general americano Alexus Grynkewich.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou duramente os países europeus da Otan por sua recusa em se envolver na guerra que empreendeu com Israel contra o Irã.

Ele exigiu em várias ocasiões que os europeus cuidem da reabertura do Estreito de Ormuz, pelo qual, antes do bloqueio imposto por Teerã, transitava cerca de 20% do petróleo do mundo.

Além disso, Marco Rubio se reunirá com seus colegas dos sete países aliados do Ártico "para debater" os interesses comuns em economia e segurança, e sobre o reforço da presença dos Estados Unidos no "Grande Norte", de acordo com o comunicado.

As ambições expansionistas de Trump na Groenlândia abalaram a Otan e os aliados europeus dos Estados Unidos.

Rubio manterá conversas bilaterais com o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, e com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

Depois, viajará à Índia, de 23 a 26 de maio. Lá visitará Calcutá, Agra, onde fica o Taj Mahal, Jaipur e Nova Délhi.

"Durante suas conversas com altos funcionários indianos, o secretário abordará temas de segurança energética, comércio e cooperação em matéria de defesa", segundo o Departamento de Estado.

Será a primeira viagem de Rubio à Índia, um aliado-chave, desde sua chegada ao Departamento de Estado em janeiro de 2025, e ocorrerá poucos dias após a visita de Trump à China.

Lá, ele participará de uma reunião dos países do Diálogo de Segurança Quadrilateral (Quad), que também reúne Austrália, Japão e Estados Unidos, segundo a embaixada americana em Nova Délhi.

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