Vance diz que envio de soldados à Polônia foi adiado

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou nesta terça-feira (19) que o envio de 4 mil soldados à Polônia havia sido adiado, e não cancelado, e assinalou que a Europa deve se sustentar por conta própria.

Autoridades americanas anunciaram na semana passada que o envio de tropas à Polônia não ocorreria conforme o previsto, o que representou a mais recente medida de Donald Trump para reduzir drasticamente o número de efetivos nos países europeus aliados da Otan.

"Precisamos ter mais soberania e que a Europa se sustente mais por conta própria. Essa continuará sendo nossa política na Europa", declarou Vance em uma coletiva de imprensa na Casa Branca.

Questionado sobre os 4 mil soldados e a Polônia, Vance respondeu: "Trata-se de um atraso na rotação de tropas. Essas tropas poderiam ir para outros lugares da Europa. Poderíamos decidir enviá-las para outro lugar".

"Na verdade, ainda não tomamos a decisão definitiva sobre para onde essas tropas irão finalmente."

Um alto comandante militar americano declarou na semana passada, em uma audiência no Congresso, que o chefe do Comando Europeu havia "recebido instruções sobre a redução de efetivos" na Polônia, um aliado-chave no flanco oriental da Otan diante da Rússia.

Trump parece decidido a punir aliados que não apoiaram a guerra no Oriente Médio nem colaboraram com seu pedido de ajuda para reabrir o Estreito de Ormuz, que o Irã mantém fechado em resposta aos ataques dos Estados Unidos e de Israel em 28 de fevereiro.

O Pentágono já havia anunciado no início de maio sua intenção de retirar 5 mil soldados da Alemanha.

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