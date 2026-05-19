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Conversas com o Irã têm "bom progresso", diz vice-presidente dos EUA

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AFP
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Repórter
19/05/2026 17:09

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O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse nesta terça-feira (19) que as conversas com o Irã estão avançando bem, mas que Washington está "pronto e preparado" para retomar as operações militares contra Teerã caso não se chegue a um acordo.

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Os comentários de Vance ocorreram horas depois de o presidente Donald Trump dizer que esteve prestes a ordenar novos ataques contra o Irã e dar a Teerã "dois ou três dias" para chegar a um acordo.

"Um bom progresso está sendo alcançado, mas vamos continuar trabalhando nisso e, no final, ou chegaremos a um acordo ou não", disse Vance em uma coletiva de imprensa na Casa Branca.

Vance — que liderou em abril uma delegação americana ao Paquistão para manter conversas que não resultaram em um acordo — afirmou que o Irã precisava aceitar que não poderia possuir armas nucleares.

"Estamos em um bom ponto aqui, mas há uma opção B, e a opção B é que poderíamos reiniciar a campanha militar", disse o vice-presidente dos Estados Unidos.

"Estamos prontos e preparados. Não queremos seguir por esse caminho, mas o presidente está disposto e em condições de seguir por esse caminho se tivermos que fazê-lo", sustentou Vance.

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dk/ksb/mvl/cr/am

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