Equador levará seleção 'apaixonada' para a Copa do Mundo, garante técnico Beccacece

O Equador chegará à Copa do Mundo de 2026 com uma equipe "presente" e "apaixonada", afirmou nesta terça-feira (19) o técnico Sebastián Beccacece, acrescentando que aguardará até pelo menos o dia 24 de maio para anunciar os convocados que disputarão o torneio na América do Norte.

Às vésperas de sua quinta participação em Mundiais, 'La Tricolor' disputará dois amistosos de preparação contra a Arábia Saudita e a Guatemala. Essas partidas estão programadas para ocorrer nos Estados Unidos, nos dias 30 de maio e 7 de junho.

Para esses confrontos, a seleção equatoriana não contará com os jogadores que participam atualmente da Liga dos Campeões da Europa, assim como da Copa Libertadores e da Sul-Americana, uma decisão que, segundo o treinador, abre uma oportunidade para os jogadores mais jovens.

De acordo com o técnico, 18 jovens atletas estrearam pela seleção principal ao longo deste processo.

Na Copa do Mundo, "seremos uma equipe muito presente, muito apaixonada, com um profundo compromisso com a união espiritual e que representará o Equador de forma excepcional", disse Beccacece durante uma coletiva de imprensa na 'Casa de la Selección', em Quito.

A seleção equatoriana está no Grupo E da Copa do Mundo, ao lado de Alemanha, Curaçao e Costa do Marfim.

"O Equador nunca disputou mais de quatro partidas em uma Copa do Mundo. Temos que superar isso", afirmou Beccacece, que está no comando da equipe há 22 meses.

O atacante Leonardo Campana, do New England Revolution (EUA), e o meio-campista Patrik Mercado, do Independiente del Valle, vão desfalcar a equipe na Copa do Mundo após terem sofrido lesões.

Sem revelar nomes específicos, Beccacece disse ter "grande clareza" quanto à lista de convocados que levará para o Mundial, mas prefere aguardar mais alguns dias para anunciá-la antes de eventuais lesões de última hora.

O Equador fará sua estreia na Copa do Mundo no dia 14 de junho, quando enfrentará a Costa do Marfim na Filadélfia.

Para essa partida, Beccacece observou que espera escalar uma equipe com "níveis extremos de atenção e concentração", capazes de "resolver qualquer situação que surja" em campo.

O treinador manifestou confiança de que, nas próximas semanas, conseguirá sanar as deficiências do ataque equatoriano.

"É verdade que não temos sido os melhores nesse aspecto, e aceitamos o desafio de fazer o que for necessário para vencer", comentou.

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