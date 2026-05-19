Santos comemora convocação, mas Neymar é dúvida para jogo da Sul-Americana

O Santos comemora a convocação de Neymar para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, mas o camisa 10 segue como dúvida para o jogo decisivo contra o San Lorenzo nesta quarta-feira (20), pela Copa Sul-Americana.

Lanterna do Grupo D, o Peixe joga na Vila Belmiro pela sobrevivência no torneio.

Em meio à alegria pela convocação para o Mundial, Neymar voltou preocupar devido a uma pancada que sofreu na panturrilha direita durante a derrota do Santos por 3 a 0 para o Coritiba no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

"Pela batida que levou hoje, é uma batida, não é uma questão muscular", disse o técnico santista, Cuca, ao descartar um problema sério.

"Acho difícil ele ter condição" para o jogo da Sul-Americana, acrescentou o treinador, que espera que a recuperação do atacante seja rápida. "No máximo, em quatro ou cinco dias ele vai estar bem".

O San Lorenzo lidera o grupo com seis pontos após quatro rodadas, seguido pelo Deportivo Cuenca, do Equador, com cinco, e pelo Recoleta, do Paraguai, com quatro. O Santos somou apenas três pontos.

Somente o vencedor da chave avança diretamente para as oitavas de final, enquanto o segundo colocado terá que disputar um playoff contra um dos terceiros entre os grupos da Copa Libertadores.

- "Nunca tivemos dúvida" -

Neymar retornou ao Santos no ano passado com o objetivo de disputar sua quarta Copa do Mundo, após as edições de 2014, 2018 e 2022, em busca de um inédito sexto título para a Seleção.

O clube comemorou nas redes sociais a decisão do técnico Carlo Ancelotti de convocar o atacante de 34 anos.

"O legado continua. O Reinado é eterno", diz uma das inúmeras mensagens que o Santos publicou no X, acompanhada de uma imagem de Neymar e Pelé vestindo a camisa 10 da Seleção.

"Nunca tivemos dúvida de que o projeto daria resultado, porque sabíamos da vontade que ele tinha de voltar ao Santos, ser feliz jogando futebol na sua casa e de atuar em alto nível novamente", disse o presidente do clube, Marcelo Teixeira.

Maior artilheiro da história da Seleção, com 79 gols, Neymar ainda não havia sido convocado por Ancelotti, mas apareceu na lista final entre os 26 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo nos Estados Unidos, no México e no Canadá (11 de junho a 19 de julho).

Embora problemas físicos o tenham limitado a atuar em apenas 15 dos 31 jogos do Santos este ano, o astro mostrou lampejos de qualidade que convenceram o treinador italiano.

Neymar marcou quatro gols e deu duas assistências no Brasileirão este ano, embora o Santos esteja apenas na 16ª colocação, beirando a zona de rebaixamento, e balançou a rede duas vezes na Copa Sul-Americana.

- Adversário em crise -

O primeiro confronto entre Santos e San Lorenzo na Sul-Americana terminou com um empate por 1 a 1, no dia 28 de abril, em Buenos Aires, com Neymar atuando durante os 90 minutos.

Desta vez, o time argentino vive uma fase difícil: eliminado nas oitavas de final do torneio Apertura, após perder por 4-3 nos pênaltis para o River Plate, depois de um empate em 2 a 2.

"O elenco está incomodado e tem que ser assim. As pancadas fazem parte do caminho", disse o técnico Gustavo Álvarez em entrevista coletiva.

"Temos que nos levantar imediatamente, por mais que o momento seja doloroso", acrescentou.

Álvarez terá de volta o atacante Alexis Cuello, que estava suspenso no torneio local e soma cinco gols e seis assistências nesta temporada, bem como o goleiro paraguaio Orlando Gill, recuperado de lesão.

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