Morreu a cantora e compositora Totó La Momposina, ícone do folclore colombiano

A cantora e compositora Totó La Momposina, ícone do folclore colombiano e ganhadora de um Grammy Latino, morreu de infarto aos 85 anos, confirmaram à imprensa sua família e a ministra da Cultura, Yannai Kadamani, nesta terça-feira (19).

A artista morreu em Celaya, no México, na companhia de sua filha e seus netos, contou um de seus filhos, Marco Vinicio, à Blu Radio.

Seu nome de registro era Sonia Bazanta Vides, mas foi com o artístico que ela levou a música afro-colombiana a centenas de palcos pelo mundo.

"O canto do rio Magdalena vai fluir, a voz que deu vida ao tambor. Totó foi e será eternamente", reagiu, no X, a ministra da Cultura da Colômbia, Yannai Kadamani.

Desde o fim do ano passado, Totó La Momposina começou a sofrer de um "processo degenerativo progressivo" provocado por uma afasia, transtorno neurológico que afeta a fala.

"Seu corpo já não respondia desde outubro", contou Vinicio.

Totó La Momposina nasceu no departamento (estado) caribenho de Bolívar (norte) em 1º de agosto de 1940.

Iniciou sua carreira artística no final da década de 1960, compilando ritmos e melodias da Colômbia negra do Caribe e do Pacífico.

Por volta de 1970, a artista já percorria palcos internacionais.

Seu primeiro álbum gravado em estúdio foi "Totó La Momposina Y Sus Tambores", de 1983, um ano depois de ter acompanhado o escritor Gabriel García Márquez para receber o Prêmio Nobel de Literatura.

Em 2015, foi reconhecida com o Prêmio da Excelência Musical do Grammy Latino.

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