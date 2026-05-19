Alcaraz anuncia que não jogará torneio de Wimbledon para tratar lesão no punho

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, atual número 2 do mundo, anunciou em suas redes sociais que não vai participar do torneio de Wimbledon (2 de junho a 12 de julho) devido à lesão no punho que já o tirou da disputa de Roland Garros, que começa no próximo fim de semana.

"Minha recuperação está indo muito bem e me sinto muito melhor, mas infelizmente não estou pronto para jogar e, por isso, tenho que abrir mão da temporada de grama em Queen's e Wimbledon", escreveu Alcaraz no X.

"São dois torneios realmente especiais para mim e sentirei muita falta deles. Continuamos trabalhando para voltar o mais rápido possível", acrescentou o espanhol, que no ano passado perdeu a final de Wimbledon para o seu maior rival no circuito, o italiano Jannik Sinner.

A lesão "é um pouco mais séria do que todos nós esperávamos", declarou Alcaraz após anunciar sua desistência no Masters 1000 de Madri.

"Sabemos que precisa cicatrizar adequadamente se eu não quiser que me cause dores mais adiante", acrescentou o vencedor de sete torneios de Grand Slam.

Em meados de abril, Alcaraz desistiu do ATP 500 de Barcelona devido a dores no punho e não joga desde então, ficando de fora dos Masters de Madri e de Roma.

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