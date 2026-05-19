Groenlândia é 'obrigada' a encontrar uma solução com os EUA, diz primeiro-ministro

Os dirigentes da Groenlândia estão "obrigados a encontrar uma solução" com os Estados Unidos no âmbito do grupo de trabalho criado no início do ano, afirmou nesta terça-feira (19) o primeiro-ministro deste território autônomo dinamarquês.

Embora a vontade de um "mestre" de "assegurar o controle da Groenlândia (...) seja totalmente desrespeitosa (...), somos obrigados a encontrar uma solução", declarou Jens-Frederik Nielsen durante uma entrevista coletiva à margem do fórum econômico "Future Greenland", do qual participa o emissário de Donald Trump, Jeff Landry.

O funcionário americano estava presente na abertura do fórum, mas deixou rapidamente o local sem interagir com os participantes, constatou um jornalista da AFP presente no local.

Landry se reuniu na segunda-feira (18) com Nielsen e o chefe da diplomacia da ilha ártica, Mute Egede, ocasião em que os groenlandeses lembraram que não estão à venda, mas seguem abertos à colaboração.

"Os olhares são mais céticos", constatou Nielsen. "Mas, em geral, do ponto de vista comercial, não tivemos absolutamente a intenção de excluir os investimentos americanos".

O importante para eles, assegurou, é manter a discussão dentro do grupo de trabalho.

Nos Estados Unidos, "há percepções muito diferentes sobre o que é este grupo de trabalho. Da nossa parte, está claro", afirmou Nielsen, instando a "estabelecer este diálogo construtivo (...) em vez de nos ameaçarmos mutuamente pela imprensa de forma contínua".

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