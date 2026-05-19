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Custo da dívida dos EUA a 30 anos atinge seu maior nível desde 2007

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Repórter
19/05/2026 12:35

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O rendimento dos títulos soberanos americanos a 30 anos alcançou, nesta terça-feira (19), seu nível mais alto desde 2007, durante a crise das hipotecas, impulsionado por temores inflacionários ligados ao conflito no Oriente Médio.

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Por volta das 14h00 GMT (11h de Brasília), estes vencimentos de longo prazo se situavam em torno de 5,17% de rendimento após terem alcançado um máximo de 5,18%. Antes da guerra, no fim de fevereiro, o percentual era de 4,61%. 

O rendimento a dez anos também chegava a 4,65% frente aos 4,59% no fechamento de segunda-feira, e cerca de 3,94% antes da guerra. 

Os atores do mercado temem um aumento duradouro dos preços do petróleo, pois os Estados Unidos e o Irã parecem estar em um ponto morto diplomático para pôr fim à guerra.

Ao mesmo tempo, o Estreito de Ormuz - um gargalo por onde em condições normais transita aproximadamente um quinto do petróleo mundial - segue bloqueado por Teerã até o momento.

Desde o início da guerra, as cotações do petróleo dispararam cerca de 60%. 

Diante do risco de inflação, que reduz o valor de seu capital emprestado, os credores exigem um prêmio de risco em forma de taxas de juros - ou rendimentos - mais elevados.

A tendência se estende para o conjunto dos mercados mundiais, e as praças europeias também sofrem com o aumento das taxas de juros.

"Na Europa, as tensões no mercado de títulos começam (...) a ficar extremamente preocupantes e o Bund alemão a 10 anos já se aproxima de 3,2%, um nível inédito desde 2011", segundo o analista John Plassard, do Cité Gestion.

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bur-ni/els/de/mr/nn/mvv

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