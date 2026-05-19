'Estamos aqui só para jugar futebol', diz técnico de time norte-coreano em viagem à Coreia do Sul

O técnico da primeira equipe norte-coreana que visita a Coreia do Sul em oito anos afirmou nesta terça-feira (19), véspera da semifinal da Liga dos Campeões Asiática feminina, que suas jogadoras estão focadas unicamente no aspecto esportivo: "Estamos aqui só para jogar futebol".

O Naegohyang FC disputará uma vaga na decisão da Champions nesta quarta-feira (20) contra o Suwon FC, um jogo que despertou enorme interesse na Coreia do Sul, e os pouco mais de 7 mil ingressos colocados à venda foram esgotados em poucas horas.

No domingo, a delegação norte-coreana foi recebida por uma multidão de jornalistas e apoiadores segurando cartazes de boas-vindas no Aeroporto Internacional de Incheon, ao sudeste de Seul.

O governo sul-coreano financiou com US$ 200 mil (R$ 1 milhão na cotação atual) associações do país que comparecerão ao estádio para torcer por ambas as equipes, já que as norte-coreanas não terão torcedores próprios, pois o regime de Pyongyang proibiu a viagem.

Mas o técnico do Naegohyang, Ri Yu, pareceu indiferente a tudo isso na coletiva de imprensa pré-jogo desta terça-feira, esquivando-se das perguntas mais comprometedoras.

"Em poucas palavras: estamos concentrados unicamente no jogo, então a questão dos torcedores é algo que não me preocupa, como treinador, nem às minhas jogadoras", declarou.

A capitã da equipe, Kim Kyong Yong, também foi evasiva: "Vamos dar o nosso melhor para corresponder à confiança e às expectativas do nosso povo, dos nossos pais e das nossas famílias".

O vencedor do confronto vai disputar a final do torneio no dia 23 de maio contra o Melbourne City, da Austrália, ou o Verdy Beleza, do Japão.

O futebol feminino é uma das principais modalidades na Coreia do Norte e a seleção do país ocupa atualmente a 11ª posição no ranking da Fifa, muito acima da equipe masculina (118ª).

O jogo ocorre num momento em que o regime norte-coreano ignora os apelos de Seul por diálogo.

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