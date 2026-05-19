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Emirados alegam que drones que atacaram usina nuclear vieram do Iraque

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AFP
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Repórter
19/05/2026 12:24

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Os Emirados Árabes Unidos declararam, nesta terça-feira (19), que os drones que atacaram uma instalação nuclear no último fim de semana partiram do Iraque, onde grupos apoiados pelo Irã realizam ataques na região desde o início da guerra no Oriente Médio. 

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As autoridades emiradenses relataram no domingo que um ataque com drones causou um incêndio próximo à instalação de energia e afirmaram que os dispositivos entraram "pela fronteira ocidental".

"Como parte da investigação em andamento sobre o ataque flagrante à instalação nuclear de Barakah em 17 de maio de 2026, o rastreamento e a vigilância técnica confirmaram que os três drones (...) partiram de território iraquiano", declarou o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos em um comunicado nesta terça-feira. 

O Irã lançou ataques contra os Emirados Árabes Unidos e outros Estados do Golfo desde que os Estados Unidos e Israel bombardearam seu território em 28 de fevereiro, visando principalmente infraestruturas energéticas e econômicas. 

No entanto, a instalação nuclear permaneceu fora do alcance dos ataques até domingo. 

A usina nuclear de Barakah começou a operar em 2020 e está localizada a 200 quilômetros a oeste de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, perto da fronteira com a Arábia Saudita e o Catar. 

Ela supre até um quarto das necessidades de eletricidade deste país rico em petróleo, segundo o relatório da estatal Emirates Nuclear Energy Company, divulgado em 2024.

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aya/anr/vl/hgs/an/aa/yr

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