Adversária do Brasil na Copa, Escócia divulga lista de convocados com Robertson, McGinn e McTominay

O lateral-esquerdo Andy Robertson, do Liverpool, o capitão do Aston Villa, John McGinn, e o meia Scott McTominay, do Napoli, são os principais nomes na lista de 26 convocados da seleção da Escócia, que está no mesmo grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026, apresentada nesta terça-feira (19) pelo técnico Steve Clarke.

Os escoceses, que não disputam o Mundial desde 1998, tentarão passar da primeira fase pela primeira vez em sua história. Para isso, Clarke conta com a experiência de Robertson, de 32 anos, que deixará o Liverpool ao final da temporada depois de nove anos em Anfield, onde conquistou, entre outros títulos, a Premier League e a Liga dos Campeões.

McGinn, de 31 anos, foi um pilar do Aston Villa nesta temporada, ajudando a equipe a chegar à final da Liga Europa, que será disputada nesta quarta-feira (20), contra o Freiburg, e a garantir uma vaga na próxima edição da Champions.

E McTominay, destaque do Napoli, terá a responsabilidade de servir o centroavante Ross Stewart, do Southampton, que tem 11 gols marcados em 33 jogos pela segunda divisão inglesa.

O goleiro Craig Gordon, do Hearts, é o veterano do grupo, embora, aos 43 anos, tenha poucas chances de jogar.

No Grupo C da Copa do Mundo, a Escócia estreia no dia 14 de junho contra o Haiti, enfrenta o Marrocos no dia 19 e encerra sua participação na primeira fase contra o Brasil no dia 24.

Antes do torneio, a equipe fará amistosos contra Curaçao (30 de maio) e Bolívia (6 de junho).

- Lista dos 26 convocados da Escócia para a Copa do Mundo de 2026:

- Goleiros: Craig Gordon (Hearts/ESC), Angus Gunn (Nottingham Forest/ING), Liam Kelly (Rangers/ESC)

- Defensores: Grant Hanley (Hibernian/ESC), Jack Hendry (Al-Ettifaq/ASA), Aaron Hickey (Brentford/ING), Dom Hyam (Wrexham/ING), Scott McKenna (Dínamo de Zagreb/CRO), Nathan Patterson (Everton/ING), Anthony Ralston (Celtic/ESC), Andy Robertson (Liverpool/ING), John Souttar (Rangers/ESC), Kieran Tierney (Celtic/ESC)

- Meio-campistas: Ryan Christie (Bournemouth/ING), Findlay Curtis (Kilmarnock/ESC), Lewis Ferguson (Bologna/ITA), Ben Gannon-Doak (Bournemouth/ING), Billy Gilmour (Napoli/ITA), John McGinn (Aston Villa/ING), Kenny McLean (Norwich/ING), Scott McTominay (Napoli/ITA)

- Atacantes: Che Adams (Torino/ITA), Lyndon Dykes (Charlton/ING), George Hirst (Ipswich/ING), Lawrence Shankland (Hearts/ESC), Ross Stewart (Southampton/ING)

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