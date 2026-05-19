Custo da dívida dos EUA a 30 anos atinge maior nível desde 2007

O rendimento dos títulos soberanos americanos a 30 anos atingiu nesta terça-feira (19) o maior nível desde 2007, durante a crise hipotecária, impulsionado pelos temores inflacionários ligados ao conflito no Oriente Médio.

Por volta das 10h35 no horário de Brasília, os vencimentos de longo prazo registravam rendimento em torno de 5,18%, ante 4,61% antes do início do conflito, que provocou um forte encarecimento dos preços do petróleo.

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