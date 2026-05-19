Custo da dívida dos EUA a 30 anos atinge maior nível desde 2007
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O rendimento dos títulos soberanos americanos a 30 anos atingiu nesta terça-feira (19) o maior nível desde 2007, durante a crise hipotecária, impulsionado pelos temores inflacionários ligados ao conflito no Oriente Médio.
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Por volta das 10h35 no horário de Brasília, os vencimentos de longo prazo registravam rendimento em torno de 5,18%, ante 4,61% antes do início do conflito, que provocou um forte encarecimento dos preços do petróleo.
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