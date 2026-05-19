PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

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CHINA RÚSSIA DIPLOMACIA: Putin visita China para reafirmar laços inabaláveis após viagem de Trump

EBOLA VÍRUS SAÚDE: OMS faz alerta para escala e velocidade da epidemia de ebola

=== CHINA RÚSSIA DIPLOMACIA ===

PEQUIM:

Putin visita China para reafirmar laços inabaláveis após viagem de Trump

O presidente russo, Vladimir Putin, chega nesta terça-feira (19) a Pequim para se reunir com seu homólogo chinês e "velho amigo" Xi Jinping, com quem espera deixar claro que seus laços são inabaláveis, poucos dias após a visita de Donald Trump ao país asiático.

(Rússia diplomacia China política, 750 palavras, já transmitida)

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=== EBOLA VÍRUS SAÚDE ===

KINSHASA:

OMS faz alerta para escala e velocidade da epidemia de ebola

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, fez um alerta nesta terça-feira (19) para "a escala e a velocidade" da epidemia de ebola que afeta a República Democrática do Congo (RDC), onde a doença já teria provocado 131 mortes e 513 casos suspeitos.

(RDCongo vírus epidemia Uganda saúde ebola, 740 palavras, já transmitida)

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=== NOTÍCIAS POR REGIÃO ====

-- AMÉRICAS

HAVANA:

Nem bombas nem tiros: moradores de Havana rejeitam guerra em Cuba, mas pedem mudanças

Na casa de Arminda de la Cruz, na Havana Velha, a vida cotidiana segue em meio a jogos de dominó e música reggaeton, mas a escalada das tensões entre Cuba e os Estados Unidos alimenta o temor de um conflito militar.

(EUA Cuba conflito diplomacia, 560 palavras, já transmitida)

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-- EUROPA

MADRI:

Ex-premiê espanhol Zapatero investigado por suposto tráfico de influência

O socialista José Luis Rodríguez Zapatero se tornou o primeiro ex-chefe de Governo espanhol na democracia a ser indiciado, após a Justiça anunciar nesta terça-feira (19) que o investiga por tráfico de influência no caso do resgate público da companhia aérea Plus Ultra, vinculada a capitais venezuelanos.

(Espanha Venezuela justiça governo aviação, 660 palavras, já transmitida)

BARCELONA:

Filho do fundador da Mango foi preso e está sendo investigado pela morte do pai

A polícia catalã prendeu, nesta terça-feira (19), Jonathan Andic, filho do fundador da empresa Mango, Isak Andic. Ele está sendo investigado pela morte do pai, que caiu de uma montanha enquanto faziam uma trilha juntos em dezembro de 2024.

(Espanha economia moda homicídio têxtil, 420 palavras, já transmitida)

ROMA:

Defensores alertam que mudanças em projeto de lei sobre estupro na Itália podem beneficiar agressores

Um projeto de lei considerado um avanço na Itália para vítimas de estupro está empacado no Senado, depois que a extrema direita sabotou o reforço da noção de consentimento, em uma situação que pode acabar beneficiando agressores, alertam juristas.

(Itália lei assédio estupro, 520 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ:

Civis iranianos aprendem a manejar armas para se defender dos EUA

Em uma praça de Teerã, um integrante da Guarda Revolucionária explica ao público como carregar e descarregar um fuzil Kalashnikov, diante da possibilidade de retomada dos combates contra Israel e os Estados Unidos.

(EUA Irã guerra Israel, 650 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

CANNES:

Almodóvar e seu 'Natal Amargo' entram em cena em Cannes

O espanhol Pedro Almodóvar apresenta "Natal Amargo" nesta terça-feira (19) no Festival de Cannes, oa sétima vez em que o cineasta disputa a Palma de Ouro, desta vez com uma história sobre um cineasta preso em uma crise criativa.

(Cannes2026 gente cinema, 540 palavras, já transmitida)

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CANNES:

IA revoluciona o mundo fechado do cinema em Cannes

Com a ajuda da inteligência artificial (IA), o diretor francês Omar Dawson criou um curta-metragem que gerou grande repercussão, dos Estados Unidos à Coreia do Sul.

(Cannes2026 tecnologia IA, 650 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

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Redação: deskrio@afp.com