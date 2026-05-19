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França incentiva mulheres a denunciar estupros após investigação contra famoso cantor

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AFP
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Repórter
19/05/2026 09:08

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O governo francês incentivou nesta terça-feira (19) as mulheres a denunciar agressões sexuais e estupros, "mesmo décadas depois", em reação às crescentes acusações contra o popular cantor e ator Patrick Bruel. 

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Bruel, de 67 anos, é uma figura de destaque da cultura francesa, com vários álbuns campeões de vendas, e o mais recente de uma série de celebridades acusadas de agressão sexual na França. 

"Precisamos continuar levando ao debate público mensagens extremamente claras que incentivem as mulheres a denunciar, mesmo décadas depois", declarou a porta-voz do governo, Maud Bregeon, no canal estatal France 2, em referência às denúncias contra o cantor. 

"Todos nós devemos trabalhar por um sistema político, midiático e judicial que permita às mulheres que foram vítimas de violência de gênero e sexual denunciar, tornar isso público e ser ouvidas pela Justiça", defendeu. 

"Eu as escuto. E depois cabe ao sistema judiciário estabelecer a veracidade dos fatos", acrescentou. 

Bruel enfrenta várias investigações na França e na Bélgica, embora negue todas as acusações. 

Na segunda-feira, o Ministério Público anunciou que havia reaberto uma investigação contra Bruel por um suposto estupro em 2015. 

A denunciante, Ophélie Fajfer, tinha 19 anos à época do suposto estupro, declarou sua advogada, Myriam Guedj Benayoun, ao canal BFMTV. 

Fajfer — então uma jovem compositora — havia ido à casa de veraneio de Bruel, no sul da França, na esperança de receber orientação profissional do cantor, explicou. 

A Promotoria de Nanterre, a oeste de Paris, já conduz três investigações por denúncias de estupro contra o intérprete, referentes a fatos que teriam ocorrido em 1997, 2000 e 2008. 

Outra investigação foi aberta na Bélgica após uma denúncia por uma suposta agressão sexual. 

Na semana passada, outras duas mulheres apresentaram outra denúncia por estupro e agressão sexual, que deverá resultar em uma nova investigação. 

"Jamais forcei uma mulher", escreveu Bruel no Instagram no domingo.

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dho-far-as/ekf/sbk/tjc/jc/fp

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