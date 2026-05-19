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Tentativa de destituição do presidente de Taiwan fracassa

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Repórter
19/05/2026 06:04

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Os legisladores da oposição em Taiwan tentaram destituir o presidente Lai Ching-te nesta terça-feira (19), mas o número de votos necessários para a moção ficou muito abaixo do mínimo exigido. 

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Lai e seu Partido Democrático Progressista (PDP) travam um intenso confronto com os dois partidos de oposição que controlam o Parlamento desde que ele assumiu o cargo em maio de 2024.

Os legisladores do Kuomintang (KMT) e do Partido Popular de Taiwan (TPP) iniciaram o processo de destituição depois que Lai e seu primeiro-ministro se recusaram a sancionar um projeto de lei de distribuição de receitas. 

Na votação, 56 legisladores apoiaram a moção contra o presidente e 50 votaram contra. O número de votos a favor ficou muito abaixo do mínimo de dois terços das 113 cadeiras do Parlamento necessárias para que a iniciativa prosperasse.

Um ponto-chave de discórdia entre o governo de Lai e a oposição é o gasto de defesa da ilha contra um possível ataque da China. 

Pequim afirma que Taiwan faz parte de seu território e já ameaçou tomar a ilha à força. 

Lai, um ferrenho defensor da soberania da ilha, acusou a China de ser a "principal causa" da instabilidade na região. 

O KMT, por sua vez, defende relações mais estreitas com Pequim. Sua líder, Cheng Li-wun, viajou recentemente à capital chinesa para se reunir com o presidente Xi Jinping e culpa Lai por agravar as tensões entre Taiwan e o gigante asiático.

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joy/amj/hmn/arm/cjc/fp

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