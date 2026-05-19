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Rússia anuncia três dias de exercícios nucleares

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Repórter
19/05/2026 06:04

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A Rússia anunciou nesta terça-feira (19) que seu Exército iniciou três dias de manobras com armas nucleares, com a participação de milhares de soldados em todo o país. 

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"De 19 a 21 de maio de 2026, as Forças Armadas da Federação da Rússia conduzem um exercício sobre a preparação e o uso das forças nucleares em caso de ameaça de agressão", informou o Ministério da Defesa russo.

O anúncio coincide com a intensificação dos ataques da Ucrânia com drones e com a visita do presidente Vladimir Putin à China, que começa nesta terça-feira. 

Desde o início da ofensiva na Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Rússia menciona reiteradamente a ameaça nuclear.

Os exercícios acontecem poucos meses após a expiração, em fevereiro e sem renovação, do Tratado Novo START de limitação dos arsenais nucleares entre Estados Unidos e Rússia.

Os exercícios terão a participação de mais de 65.000 soldados com 7.800 categorias de equipamentos e armamentos, incluindo mais de 200 mísseis, segundo o Ministério da Defesa.

Também participarão aviões, navios e submarinos nucleares. Além disso, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro serão testados.

Os exercícios incluirão um teste do uso de armas nucleares posicionadas no vizinho Belarus, segundo o ministério. A Rússia deslocou um míssil hipersônico com capacidade nuclear, o Oreshnik, para o território bielorrusso.

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bur/ahg/avl/fp

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