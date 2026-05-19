Quadro de Pollock é leiloado por 181 milhões de dólares

Uma obra de Jackson Pollock foi vendida pelo valor recorde de 181,2 milhões de dólares (904 milhões de reais) em um leilão de arte da Christie's, em Nova York, na segunda-feira (18), em um dia marcado por grandes vendas.

Com respingos, gotas de tinta e curvas pretas realçadas por toques de vermelho sobre uma tela de mais de três metros de largura, o quadro "Number 7A, 1948", de Pollock (1912-1956), foi vendido por 181,2 milhões de dólares (904 milhões de reais), incluindo as comissões.

Segundo a publicação especializada ARTnews, a obra se tornou a quarta mais cara vendida em leilão.

O recorde anterior em um lance para uma obra do pintor do expressionismo abstrato era de 61,2 milhões de dólares (305 milhões de reais na cotação atual), em 2021. Outras peças do artista já foram vendidas de forma privada por até 200 milhões de dólares.

"Com esta obra, Pollock se liberta enfim das amarras da pintura de cavalete tradicional e produz um dos primeiros quadros verdadeiramente abstratos da história da arte", afirmou a Christie's.

"Danaïde", uma cabeça em bronze provavelmente de 1913 do escultor francês de origem romena Constantin Brancusi (1876-1957), foi vendida por 107,6 milhões de dólares (534 milhões de reais). O recorde anterior para uma obra do artista era de US$ 71,2 milhões (354 milhões de reais), em 2018.

"No. 15 (Two Greens and a Red Stripe)" (1964), do americano Mark Rothko (1903-1970), foi leiloado por 98,4 milhões de dólares (489 milhões de reais), enquanto "Retrato de Madame K.", do catalão Joan Miró (1893-1983), foi vendido por 53,5 milhões de dólares (264 milhões de reais).

Os recordes anteriores para o americano (US$ 86,9 milhões) e para o catalão (US$ 37 milhões) haviam sido registrados em 2012.

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