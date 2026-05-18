Veículo vinculado a suposto laranja de Maduro encerra atividades na Venezuela

O Venezuela News, um veículo digital ligado ao empresário colombiano Alex Saab, acusado pelos Estados Unidos de ser laranja do deposto presidente Nicolás Maduro, foi fechado de forma abrupta nesta segunda-feira (18), informou o sindicato dos trabalhadores da imprensa.

Cerca de 100 funcionários foram notificados do “fechamento temporário” do veículo, após a deportação de Saab para os Estados Unidos no sábado, por decisão do governo interino de Delcy Rodríguez.

Venezuela News é “um veículo vinculado à propaganda governista, com uma linha editorial amplamente questionável, mas isso não elimina os direitos trabalhistas de quem trabalhava ali”, disse o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Imprensa (SNTP) em uma mensagem nas redes sociais.

Os funcionários tiveram de deixar imediatamente seus postos. Segundo “versões preliminares”, a medida pode estar relacionada a “problemas de financiamento”, acrescentou o SNTP.

O portal surgiu em 2021. Seu presidente, Pedro Carvajalino, manifestava abertamente sua afinidade com o partido no poder e permaneceu no cargo até os primeiros dias de março.

“O veículo esteve muito vinculado ao Movimento #FreeAlexSaab. A página foi criada quando Saab foi detido pela primeira vez pelos Estados Unidos e o objetivo era fazer um contraponto comunicacional às notícias sobre o seu caso”, disse à AFP um funcionário que pediu anonimato.

A Venezuela enviou Saab para os Estados Unidos no último sábado. Nesta segunda-feira, ele compareceu a um tribunal federal em Miami por crimes de lavagem de dinheiro.

A Promotoria do Distrito Sul da Flórida o acusou por seu suposto papel em uma conspiração internacional de lavagem de capitais e corrupção relacionada a um programa governamental para distribuir alimentos a venezuelanos vulneráveis.

O acusado já havia sido preso nos Estados Unidos em 2021 por acusações de lavagem de dinheiro, mas o governo de Maduro negociou sua libertação em 2023 e o integrou como ministro da Indústria um ano depois.

Rodríguez, que governa sob pressão de Washington, destituiu Saab em fevereiro.

Até o momento, os diretores do Venezuela News não se pronunciaram sobre o fechamento do veículo. Além da página na internet, contava com uma rádio e uma revista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

afc/pgf/vel/ic