Neymar na Copa: os números por trás do sonho realizado do camisa 10

O que pesa mais: sua indiscutível qualidade técnica ou sua falta de ritmo de jogo devido às frequentes lesões? O Brasil debateu durante meses se Neymar merecia ir à Copa do Mundo de 2026. Sua extraordinária categoria fez a balança pender, e o camisa 10 disputará sua quarta Copa do Mundo.

Neymar, de 34 anos, cumpre assim o principal objetivo que havia traçado para si mesmo ao retornar ao Santos em 2025.

Questionado em torno do atacante desde o seu primeiro dia como técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti foi forçado a escolher, nesta segunda-feira (18), entre as duas versões conhecidas de Neymar para a Copa do Mundo, que vai começar no dia 11 de junho.

O primeiro, pela qual o italiano acabou optando ao anunciar os convocados, é um jogador extraclasse, que desmantelou defesas como astro do Barcelona e do Paris Saint-Germain.

E que é também, com 79 gols, o maior artilheiro da história Seleção Brasileira, à frente de Pelé.

A segunda versão, aquela vista nos últimos meses, é a de um jogador que as lesões impediram de encontrar consistência e tiraram sua explosão.

A seguir, os números de Ney no caminho para a Copa do Mundo:

- 128 -

Esta é a primeira convocação de Neymar desde que Ancelotti assumiu a Seleção, em junho do ano passado.

Ele disputou o último de seus 128 jogos com a 'Amarelinha' em outubro de 2023, na derrota do Brasil para o Uruguai (2 a 0) em Montevidéu pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

- 8 -

Neymar marcou oito gols nas Copas do Mundo que disputou: Brasil-2014, Rússia-2018 e Catar-2022.

Ele tem a oportunidade de subir na lista dos brasileiros com mais gols na história do torneio, na qual está atrás de Ronaldo (15), Pelé (12) e Ademir de Menezes, Vavá e Jairzinho (nove cada).

- 4 -

Embora Neymar tenha atuado em apenas 15 dos 31 jogos que o Santos disputou em 2026, ele mostrou lampejos de qualidade sempre que pôde estar em campo.

O camisa 10 somou quatro gols e duas assistências nas oito partidas que disputou no Campeonato Brasileiro este ano, e marcou dois gols na Copa Sul-Americana.

- 7 -

Na temporada passada, Neymar jogou os 90 minutos completos em sete partidas consecutivas no Brasileirão.

Foi sua melhor sequência desde os tempos no PSG. Será que ele conseguirá repeti-la em seu retorno à Seleção, em busca do hexa?

- 5 -

O melhor momento de Neymar em seu retorno ao Santos ocorreu na reta final de 2025.

Com cinco gols nas últimas quatro partidas, ele foi fundamental para salvar a equipe do rebaixamento e garantir a classificação para a Copa Sul-Americana de 2026.

No total, foram oito gols marcados em 20 jogos pelo Brasileirão do ano passado.

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