Neymar retorna à Seleção para a Copa do Mundo de 2026

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou nesta segunda-feira (18) a lista de 26 jogadores que irão para a Copa do Mundo de 2026 (de 11 de junho a 19 de julho), com a convocação de Neymar como a grande surpresa.

Sem vestir a 'Amarelinha' desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho, o atual camisa 10 do Santos vai para o seu quarto Mundial.

Esta é a primeira vez que Ancelotti, que está há um ano no cargo, convoca Neymar, o maior artilheiro da história da Seleção, com 79 gols em 128 jogos.

"Fizemos a avaliação de Neymar todo ano e vimos que nesse último período ele jogou com continuidade, que melhorou sua condição física e pensamos que ele é um jogador importante", explicou o treinador italiano em entrevista coletiva.

O atacante disputou apenas 15 dos 31 jogos do Santos em 2026, devido às lesões.

A lista apresentada pelo treinador italiano no Museu do Amanhã, no centro do Rio de Janeiro, tem como grandes referências ofensivas os atacantes Raphinha, campeão espanhol pelo Barcelona, e Vinícius Júnior, que tentará levantar a Copa do Mundo depois de uma temporada sem títulos com o Real Madrid.

"A lista não é perfeita (...), mas tenho que dizer que não vai ganhar a Copa do Mundo a equipe perfeita (...), o time mais resiliente vai ganhar a Copa do Mundo", disse 'Carletto'.

- Liderança e experiência -

Outro nome que surpreendeu foi o do goleiro Weverton, do Grêmio. Além dele e de Neymar, outros cinco jogadores que atuam no futebol brasileiro foram chamados: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá, do Flamengo, e o volante Danilo, do Botafogo.

Ao lado de Ney, Vini e Raphinha, o zagueiro Marquinhos, de 32 anos, será um dos líderes do elenco, enquanto se prepara para defender o título da Liga dos Campeões da Europa com o Paris Saint-Germain, na final contra o Arsenal, no dia 30 de maio, em Budapeste.

O pilar do meio-campo será o experiente volante Casemiro, de 34 anos, que voltou à Seleção pelas mãos de Ancelotti, dando equilíbrio à equipe.

O jovem atacante Endrick, de 19 anos, entrou na lista depois de viver grande fase na segunda parte da temporada com a camisa do Lyon.

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. A estreia será no dia 13 de junho, contra a seleção marroquina, em Nova Jersey.

-- Lista de convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026:

- Goleiros: Alisson (Liverpool/ING), Ederson (Fenerbahçe/TUR) e Weverton (Grêmio/BRA).

- Defensores: Alex Sandro (Flamengo/BRA), Danilo (Flamengo/BRA), Léo Pereira (Flamengo/BRA), Bremer (Juventus/ITA), Douglas Santos (Zenit/RUS), Gabriel Magalhães (Arsenal/ING), Ibañez (Al-Ahli/ASA), Marquinhos (Paris Saint-Germain/FRA) e Wesley (Roma/ITA).

- Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle/ING), Casemiro (Manchester United/ING), Danilo (Botafogo/BRA), Fabinho (Al-Ittihad/ASA) e Lucas Paquetá (Flamengo/BRA).

- Atacantes: Endrick (Lyon/FRA), Gabriel Martinelli (Arsenal/ING), Igor Thiago (Brentford/ING), Luiz Henrique (Zenit/RUS), Matheus Cunha (Manchester United/ING), Neymar (Santos/BRA), Raphinha (Barcelona/ESP), Rayan (Bournemouth/ING) e Vinícius Júnior (Real Madrid/ESP).

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