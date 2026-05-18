Benjamin Pavard confirma saída do Olympique de Marselha

O defensor francês Benjamin Pavard anunciou nesta segunda-feira (18) sua saída do Olympique de Marselha, que defendeu nesta temporada cedido por empréstimo pela Inter de Milão.

O lateral campeão do mundo com os 'Bleus' em 2018 chegou ao Olympique emprestado pela Inter em um acordo com opção de compra, que o clube francês decidiu não exercer.

Após algumas atuações sólidas nos primeiros meses, seu desempenhou caiu claramente e, no geral, Pavard viveu uma temporada muito complicada.

O jogador de 30 anos, que tem 55 jogos pela seleção da França, foi inclusive vaiado pela torcida no estádio Vélodrome no domingo, quando entrou contra o Rennes, em sua 37ª e última partida pelo clube de Marselha.

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