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Trump diz ter adiado ataque previsto ao Irã a pedido de líderes do Golfo

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AFP
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Repórter
18/05/2026 16:31

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O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta segunda-feira (18), que "adiaria" um ataque ao Irã previsto para a terça-feira a pedido de líderes de países do Golfo.

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Trump afirmou em sua plataforma, Truth Social, que "negociações sérias" estão em curso com o Irã e que os países do Golfo acreditavam que "um acordo será alcançado".

Mas, o republicano acrescentou que Washington está pronto para um "ataque total, em larga escala, contra o Irã, de forma imediata, caso um acordo aceitável não seja alcançado".

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dk/md/mvv/am

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