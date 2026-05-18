Americano testa positivo para o ebola na RD Congo

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos anunciaram, nesta segunda-feira (18), que um americano contraiu o vírus ebola "durante seu trabalho na República Democrática do Congo".

"A pessoa apresentou sintomas durante o fim de semana e testou positivo na noite de domingo", afirmou Satish Pillai, responsável pela resposta a incidentes relacionados ao ebola nos CDC, informando aos jornalistas que estão sendo tomadas providências para transferir o paciente para realizar o seu tratamento na Alemanha.

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