Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA prorroga isenção de sanções para petróleo russo em alto-mar por 30 dias

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/05/2026 15:22

compartilhe

SIGA

O Departamento do Tesouro americano prorrogou, nesta segunda-feira (18), por 30 dias, a isenção de sanções para carregamentos de petróleo russo que já estavam em alto-mar, diante do constante aumento dos preços mundiais de energia devido à guerra no Irã.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Esta nova "licença geral temporária de 30 dias" permitirá que as "nações mais vulneráveis tenham acesso temporário ao petróleo russo que atualmente está retido no mar", afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em uma publicação nas redes sociais.

Esta é a segunda vez que as autoridades americanas ampliam esta isenção temporária, destinada a enfrentar a escassez no fornecimento de petróleo provocada pela guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã. 

A ação de represália iraniana tem como alvo os aliados regionais dos EUA e praticamente bloqueou o Estreito de Ormuz, por onde passava cerca de 20% do fornecimento mundial de petróleo e gás antes do conflito. 

A isenção anterior para o petróleo russo transportado por via marítima expirou em 16 de maio.

Os preços deste combustível fóssil dispararam desde o início da guerra, e os consumidores americanos sentem a pressão dos custos da gasolina, mais de 50% acima dos níveis registrados no início do conflito.

Os Estados Unidos emitiram pela primeira vez, em março, uma isenção de sanções para carregamentos de petróleo russo que estavam em alto-mar. 

Bessent afirmou que a prorrogação "vai proporcionar flexibilidade adicional" e "ajudará a estabilizar o mercado físico de petróleo bruto e a garantir que o petróleo chegue aos países com maior vulnerabilidade energética".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-jz/dga/yr/aa

Tópicos relacionados:

eua russia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay