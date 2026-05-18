Novo chefe do Fed tomará posse na sexta-feira na presença de Trump

Kevin Warsh, escolhido por Donald Trump para dirigir o Federal Reserve (Fed), tomará posse na sexta-feira na Casa Branca, na presença do presidente americano, disse à AFP um funcionário da Presidência.

A nomeação de Warsh, que exercerá a presidência do banco central americano por um período de quatro anos, foi validada pelo Senado em 13 de maio.

Warsh, que terá de lidar com um Trump decidido a influenciar a política monetária, substituirá Jerome Powell, cujo mandato expirou na sexta-feira e que exerce o cargo de forma interina desde então.

O novo chefe do Fed ocupou uma vaga no conselho de governadores do Federal Reserve entre 2006 e 2011.

A oposição democrata o considera um "fantoche de Trump", nas palavras da senadora Elizabeth Warren.

É incomum que o presidente do Fed - uma instituição independente - tome posse na Casa Branca ou na presença do presidente.

A posse de Warsh será o último episódio de uma transição marcada por tensões, em meio à pressão da Casa Branca.

Trump tentou acelerar a saída de Powell, a quem havia nomeado para chefiar a instituição durante seu primeiro mandato, mas a quem criticou constantemente por não ter reduzido as taxas de juros de forma mais contundente.

À frente de uma imensa fortuna, Kevin Warsh se comprometeu a se desfazer de mais de 100 milhões de dólares (R$ 506,5 milhões) em ativos financeiros antes de assumir o cargo.

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