Real Madrid anuncia saída de Dani Carvajal ao término da temporada

O capitão do Real Madrid, o lateral-direito espanhol Dani Carvajal, deixará o clube ao término da atual temporada, anunciou a diretoria madridista nesta segunda-feira (18).

"Carvajal é um dos cinco jogadores em toda a história do futebol a ter conquistado seis Ligas dos Campeões, e fez parte de uma equipe que protagonizou uma das eras mais brilhantes da nossa história", destacou o clube.

Formado na base do Real Madrid, e depois de uma breve passagem pelo Bayer Leverkusen (2012-2013), o lateral conquistou 27 títulos em 450 jogos com a camisa merengue: seis Champions, seis Mundiais de Clubes, cinco Supercopas da Uefa, quatro Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei e quatro Supercopas da Espanha.

Pela seleção espanhola, foram 51 jogos disputados, com os títulos da Eurocopa de 2024 e da Liga das Nações da Uefa em 2023.

Carvajal tinha esperanças de ir à Copa do Mundo de 2026, mas não conseguiu ter uma sequência de jogos desde que sofreu uma grave lesão no joelho em outubro de 2024, que o afastou dos gramados por oito meses.

Ao retornar, em julho do ano passado, entrou na semifinal da Copa do Mundo de Clubes contra o Paris Saint-Germain (derrota do Real Madrid por 4 a 0). Nesta temporada, sofreu uma série de lesões musculares que o tiraram de vários jogos da equipe.

Segundo a imprensa espanhola, Carvajal não está na pré-lista de 55 jogadores do técnico da seleção, Luis de la Fuente, para a próxima Copa do Mundo.

O lateral terá a oportunidade de se despedir do Estádio Santiago Bernabéu no próximo sábado, contra o Athletic Bilbao, pela última rodada do Campeonato Espanhol.

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