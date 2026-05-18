Dembélé passará por 'tratamento' nos próximos dias devido a desconforto muscular

Faltando 12 dias para a final da Liga dos Campeões, o atacante francês Ousmane Dembélé sofre um "desconforto muscular na panturrilha direita" e permanecerá "em tratamento" nesta semana, anunciou o Paris Saint-Germain nesta segunda-feira (18).

"Substituído por precaução durante o jogo de domingo contra o Paris FC (derrota do PSG por 2 a 1), o atacante passará por tratamento nos próximos dias", afirmou o clube em um boletim médico.

Dembélé deu lugar ao português Gonçalo Ramos aos 27 minutos do primeiro tempo e foi diretamente para o vestiário do estádio Jean-Bouin. O próprio jogador pediu a substituição, embora não tenha dado sinais de que havia sofrido alguma lesão.

"Não tenho nada a dizer sobre o Ousmane, teremos que esperar até amanhã [segunda-feira] para saber exatamente, mas acredito que seja apenas fadiga", minimizou o técnico Luis Enrique na entrevista coletiva pós-jogo.

O PSG vai em busca do seu segundo título consecutivo da Champions no dia 30 de maio, contra o Arsenal, em Budapeste.

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