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Federação Internacional de Ginástica retira restrições contra russos e bielorrussos

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Repórter
18/05/2026 13:59

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A Federação Internacional de Ginástica (FIG) retirou as restrições impostas aos atletas russos e bielorrussos após a invasão à Ucrânia iniciada em 2022, seguindo o exemplo do judô e da natação, anunciou a organização nesta segunda-feira (18).

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Reunido no sábado e no domingo em Sharm el-Sheikh, no Egito, o comitê executivo da FIG tomou esta decisão "com efeito imediato", permitindo aos ginastas de ambos os países a usarem suas cores e seus hinos, segundo um breve comunicado.

A medida se distancia das recentes recomendações do Comitê Olímpico Internacional (COI), que o dia 7 de maio havia aconselhado as federações internacionais a reintegrarem plenamente os bielorrussos, mas não os russos.

O judô e a natação também haviam votado pela readmissão plena de ambos os países - em novembro e, depois, em abril -, enquanto o boxe seguiu o recomendado pelo COI, retirando as restrições apenas contra os bielorrussos.

O atletismo, por sua vez, mantém uma exclusão rigorosa até que ocorram "avanços concretos rumo a negociações de paz" na Ucrânia, conforme informou sua federação internacional no início de maio.

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cfe/bde/pm/mcd/cb/aa

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