Empresa do grupo indiano Adani pagará US$ 275 milhões aos EUA para encerrar caso sobre Irã

Uma das empresas do bilionário industrial indiano Gautam Adani pagará aos Estados Unidos 275 milhões de dólares (quase 1,4 bilhão de reais, na cotação atual) para encerrar uma investigação sobre uma possível violação das restrições impostas ao petróleo iraniano, informou o Departamento do Tesouro americano nesta segunda-feira (18).

O Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês), pertencente ao Tesouro, informou ter chegado a um acordo com a Adani Enterprises Limited (AEL) para "resolver sua possível responsabilidade civil por 32 aparentes violações das sanções da OFAC contra o Irã".

A empresa estava sendo investigada por comprar gás liquefeito de petróleo (GLP) entre novembro de 2023 e junho de 2025.

O anúncio desta segunda-feira ocorreu alguns dias após Adani ter concordado em pagar outro acordo no valor de 18 milhões de dólares (91 milhões de reais) em um caso na Justiça civil dos Estados Unidos relacionado à corrupção, sem admitir culpa.

Nesse caso, a Adani era acusada de ter participado de um suposto esquema de 250 milhões de dólares (2,3 bilhões de reais) para subornar funcionários indianos em troca de lucrativos contratos de fornecimento de energia solar.

O Grupo Adani é um dos maiores impérios empresariais da Índia, com atividades que vão de portos e usinas elétricas a fábricas de cimento e empresas de comunicação.

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